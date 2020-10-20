Российский «Приз» испытали

Испытания российского спасательного глубоководного аппарата АС-28 проекта 1855 «Приз» показали на видео. Соответствующий ролик «Звезда» публикует на YouTube.

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Телеканал под видео отмечает, что подводный аппарат, способный погружаться на глубину один километр и вмещать до 24 человек, включая четырех членов экипажа, «проходит последние испытания перед отправкой на Черноморский флот».

Согласно ТАСС, ссылающегося на Минобороны, модернизация АС-28 «Приз» проводилась на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

В июне агентство, ссылаясь на два источника, сообщило, что начало работ по восстановлению поврежденной в ходе пожара атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» перенесено с 2020 года на 2021-й.