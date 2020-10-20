Французский сенатор призвала признать Нагорный Карабах

Французский сенатор Валери Буайе призвала признать Нагорный Карабах. Об это сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметила, что собирается внести в Сенат законопроект о статусе Нагорно-Карабахской республики (НКР). Она также осудила действия Турции и Азербайджана в регионе. По ее словам, противостоять наступлению Азербайджана в Карабахе означает препятствовать распространению турецкого ислама по Европе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в том, что те являются главными поставщиками оружия в Армению. Он отметил, что Минская группа ОБСЕ оказывает Армении всестороннюю поддержку с вооружением.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.