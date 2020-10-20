В России рассказали о проблемах обеспечения перемирия в Карабахе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о проблемах обеспечения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, в данный момент ведется активная дискуссия о том, какая структура и как должна следить за соблюдением режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что с момента их заключения договоренности о перемирии не соблюдались, и поэтому существует необходимость в создании механизма контроля.

Небензя также отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) играет главную роль в урегулировании данного конфликта. При этом он добавил, что для принятия мер в рамках ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, а его получение — это довольно непростая и небыстрая вещь.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у России есть право реагировать на появление иностранных боевиков в Нагорном Карабахе. По его словам, участники разгромленных в Карабахе группировок отправляются в Россию, поскольку считают ее врагом, как и Армению. Он допустил, что в правительстве или спецслужбах России обсуждается возможность «задействовать антитеррористическую операцию прямо на месте, еще и в Нагорном Карабахе».

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.