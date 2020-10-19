Армения сообщила об ослаблении интенсивности боев в Карабахе

Интенсивность боев на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе немного ослабла. Об этом сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает РИА Новости.

По его словам, с утра понедельника азербайджанские военные возобновили боевые действия на северном и южном направлениях. «После пары атак на севере противник был отброшен, на южном направлении тяжелые бои продолжались, однако в основном позиционных изменений не было. Сейчас интенсивность боев несколько ослабла», — сказал он.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.