Владимир Путин встретился с главой Россельхозбанка Борисом Листовым

Агропромышленные предприятия получили финансирование на 1,3 триллиона рублей в 2019 году. Об этом рассказал глава Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Всего за 20 лет работы банк инвестировал в развитие аграрно-промышленного комплекса (АПК) 9,4 триллиона рублей. РСХБ поддерживает как крупные агрохолдинги, так и малые фермерские хозяйства, подчеркнул руководитель банка.

Президент Владимир Путин поздравил банк с двадцатилетним юбилеем и обсудил с Борисом Листовым итоги работы за эти годы и приоритетные задачи РСХБ. «Еще раз поздравляю, Вас и всех сотрудников банка. По основным показателям Россельхозбанк входит в топ-5 кредитных организаций», — отметил глава государства.

РСХБ был создан в 2000 году для «формирования на его базе национальной кредитно-финансовой системы обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства». В настоящий момент в банке с активами 3,9 триллиона рублей обслуживается 7 миллионов физических и юридических лиц. Офисы РСХБ находятся в 82 субъектах России.

«Инвестиции Россельхозбанка — это конкретные результаты, ощутимые в масштабах всей страны. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо — это продукция предприятий, которые были построены на деньги банка. Фактически сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка. За 20 лет мы поддержали более 5200 инвестпроектов», — подчеркнул Борис Листов в беседе с Владимиром Путиным.

Главная задача Россельхозбанка — добиваться максимальной эффективности от государственных вложений в капитал банка, отметил глава банка. «Эти средства позволяют, привлекать дополнительные средства на рынке, и каждый год расширять объемы финансирования АПК. Большое внимание уделяем фермерам, представляем сервисы для ведения бизнеса, помогаем им с продвижением продукции», — подчеркнул он.

По итогам 2019 года вклад фермеров в сельское хозяйство составил 14 процентов. По прогнозам Россельхозбанка, вклад фермеров в ближайшие 5 лет может увеличиться до 20 процентов. Развитию фермерства способствуют сервисы платформы для АПК «Свое. Фермерство», которую летом 2020 года запустил РСХБ. С помощью платформы фермеры имеют возможности купить семена, удобрения или сельхозтехнику, оплатить услуги ветеринара, вести онлайн-бухгалтерию. Новая платформа для фермеров «Свое. Родное» до конца года должна будет охватывать более 50 тысяч крестьянских хозяйств, которые представят на ней и свои продукты, и даже маршруты для агротуризма.

Россельхозбанк, кроме финансовой и цифровой поддержки предпринимателей, оказывает комплексную помощь фермерам и малому бизнесу на селе по другим основным направлениям: содействие в продвижении фермерской продукции, организация обучения фермеров и популяризация фермерства.

В августе 2020 года при поддержке РСХБ создан агропродовольственный фонд «Свое». Некоммерческая организация занимается продвижением продукции сельхозпроизводителей, проводит мониторинг рынка, находит партнеров для развития российского АПК.

