Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2019 год по МСФО

Россельхозбанк опубликовал консолидированную финансовые результаты за 2019 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам года группа достигла значительных результатов во всех направлениях своей деятельности, продемонстрировав как рост кредитного портфеля с продолжающимся повышением его качества, так и расширение своей ресурсной базы за счет средств ключевых клиентских сегментов – компаний и физических лиц. При этом были успешно реализованы задачи по увеличению капитала и росту чистой прибыли.

«Второй год подряд РСХБ показывает чистую прибыль по итогам года. За 2019 год этот показатель составил 4 миллиарда рублей, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателями 2018 года», — отметил первый заместитель председателя правления Банка Кирилл Левин. По его словам, это не случайный результат, а ряд последовательных и эффективных действий команды банка в течение практически 10 лет. «В течение всех этих лет мы одновременно решали несколько задач: расчищали портфель, развивали АПК и сформировали крепкую, технологически развитую розницу. Все это требовало инвестиций. На текущий момент мы добились прибыли. Рынок это видит. Мы видим подтверждение качества своей работы в отчетах рейтинговых агентств Fitch, АКРА, Moody’s», — добавил он.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 7,9 процента (+180,8 миллиарда рублей) и составил 2,471 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,7 процента (+142 миллиарда рублей) и составил 1,998 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 2019 год на 8,9 процента (+38,8 миллиарда рублей) до 473 миллиардов рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы группы составили 3,216 триллионов рублей, прирост за год составил 3,2 процента (+101 миллиард рублей).

Расширение клиентской базы и увеличение объемов фондирования группы в 2019 году обеспечивалось благодаря активному развитию клиентских сервисов, в том числе в области интернет и мобильного банкинга, модернизации действующих и внедрению новых депозитных, карточных и транзакционных продуктов. Предложение банком своим клиентам современных конкурентных высокотехнологичных продуктов способствовало увеличению объемов транзакций, совершаемых через дистанционные каналы, и росту остатков на текущих и расчетных счетах.

Чистый процентный и комиссионный доход увеличился за 2019 год на 10,1 процент до 97,9 миллиарда рублей по сравнению с 88,9 миллиарда рублей за 2018 год. Чистая процентная маржа сохранилась на уровне прошлого года.

Плановые мероприятия по укреплению капитала группы в 2019 году были реализованы в полном объеме. Наряду с успешным размещением бессрочных субординированных облигаций на внутреннем рынке в объеме эквивалентном 10,5 миллиарда рублей, акционерный капитал был увеличен на 29,6 миллиарда рублей. Собственный капитал Группы (по балансу) на 31 декабря 2019 года составил 199,3 миллиарда рублей против 151,7 миллиарда рублей на конец 2018 года, увеличившись на 31,3 процента.

В течение 2019 года показатель достаточности капитала Н1.0 поддерживался на комфортном уровне и составил 15,1 процента на 01.01.2020.

«В целом финансовые результаты банка носят положительный характер — банк показал прибыль, при этом качество этой прибыли улучшилось по сравнению с 2018 годом. Выпадение единовременных доходов, которые были в 2018 году, в 2019-м банк компенсировал главным образом за счет снижения отчислений в резервы, — прокомментировала результаты аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова. — У банка снизилась доля проблемных кредитов и несмотря на снижение отчислений в резервы, покрытие проблемных кредитов увеличилось довольно существенно – с 70 до 82 процентов».

По словам аналитика Fitch Антона Лопатина, в настоящее время кредиты худшей (третьей) категории и прочие проблемные ссуды РСХБ за вычетом всех резервов составляют около 50-60 миллиардов рублей «Год назад сумма была около 150 миллиардов рублей. Соответственно и давление на прибыльность со стороны отраженных, но незарезервированных проблем уменьшилось», — пояснил он принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК. При отсутствии новых значительных дефолтов и при стабильной прибыльности оставшиеся проблемы банк может покрыть за год с небольшим, добавил эксперт.

Агропромышленный комплекс показал в 2019 году отличные результаты и укрепил свои позиции в качестве одного из локомотивов реальной экономики. Растет объем экспорта и уровень самообеспеченности продовольствием, повышается рентабельность агробизнеса. Современные агрокластеры все больше напоминают технологические компании, а продукция наших аграриев становится конкурентоспособной на мировых рынках. В этих показателях есть заслуга Россельхозбанка.

