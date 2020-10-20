30-летний блогер умер от рака

Создатель YouTube-канала Pirate Dog Дэвид Макмиллан (David MacMillan) умер от редкого вида рака. Мужчине было 30 лет, пишет Mirror.

В январе Макмиллан почувствовал боль в верхней части руки и в плече. Он объяснил ее тем, что на Новый год они с отцом соревновались в армрестлинге. Однако боль не утихала, поэтому мужчина решил обратиться к доктору, но не смог попасть на прием из-за коронавирусных ограничений.

В апреле состояние здоровья блогера серьезно ухудшилось. В итоге ему удалось попасть в больницу, где ему диагностировали редкую форму рака — опухоль зародышевых клеток. Макмиллан решил не сдаваться и прошел курс химиотерапии, однако к началу октября медики поняли, что не могут спасти его.

8 октября блогер умер на руках своей матери. «Я думаю, если бы он попал на осмотр, мы бы раньше обнаружили опухоль», — сказала женщина. Она добавила, что ее сын вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, поэтому рак стал его безмолвным убийцей. Мать Макмиллана также призвала молодых людей не откладывать обращение за медицинской помощью, несмотря на пандемию.

Ранее врач и телеведущий Мясников призвал россиян изменить отношение к раку. Страх перед раком врач назвал иррациональным. По его мнению, многие люди боятся не смерти, а «точки отсчета», которой становится диагноз. Он подчеркнул, что сегодня чаще и чаще возникают ситуации, когда «онкология не ограничивает продолжительность жизни» и не становится смертным приговором.