Сына Черчесова прооперировали

Вратарь подмосковного клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов-младший перенес операцию. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

26-летний сын главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова находится в одной из столичных больниц. Операция прошла успешно. Сроки восстановления спортсмена не уточняются.

19 октября сообщалось, что Черчесов-младший получил тяжелую травму в домашнем матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Родины». У голкипера были диагностированы перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, а также выбит зуб.

Встреча «Олимп-Долгопрудного» против «Родины» в рамках 12-го тура ПФЛ прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Голкипер получил удар коленом в голову на 21-й минуте игры. Он потерял сознание и был госпитализирован.

До перехода в «Олимп-Долгопрудный» Черчесов-младший выступал за «Амкар», «Динамо», «Балтику» и «Черноморец».