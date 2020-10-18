Сыну Черчесова сломали челюсть и выбили зуб в матче ПФЛ

Вратарь клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов получил тяжелую травму в домашнем матче Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Родины». Об этом «Чемпионат.com» рассказал председатель совета директоров подмосковной команды Владимир Габулов.

По словам функционера, у голкипера диагностирован перелом нижней челюсти со смещением, черепно-мозговая травма с легким сотрясением, а также выбит зуб. В понедельник, 19 октября, Черчесов перенесет операцию, после которой можно будет прогнозировать сроки его восстановления.

Встреча «Олимп-Долгопрудного» против «Родины» в рамках 12-го тура ПФЛ прошла в воскресенье, 18 октября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Черчесов получил удар коленом в голову на 21-й минуте игры. 26-летний голкипер потерял сознание и был госпитализирован.

Черчесов-младший — сын главного тренера национальной сборной России Станислава Черчесова. До перехода в «Олимп-Долгопрудный» вратарь выступал за «Амкар», «Динамо», «Балтику» и Черноморец.

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