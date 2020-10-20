Рестлер потерял сознание на ринге и умер

Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар умер после того, как потерял сознание во время выступления на ринге. Об этом сообщает Mas Lucha.

23-летний спортсмен участвовал в парном противостоянии. Рестлер упал на землю после удара в живот. Партнер Салазара по матчу заметил, что мексиканцу стало плохо. Салазара отправили в больницу, где он скончался. Смерть рестлера наступила в результате кровоизлияния в мозг.

После смерти Салазара перед началом ряда ивентов участники вставали на одно колено в память о нем. Соболезнования в связи с его кончиной выразил и бывший рестлер WWE Ник Фоули.

В январе скончался другой мексиканский рестлер — Хесус Альфонсо Эскобоза Уэрта. Смерть стала следствием травмы спортсмена, полученной еще в октябре 2019-го. Тогда во время матча Уэрта выпрыгнул из ринга, пытаясь провести прием, однако упал и ударился головой о металлическое ограждение.