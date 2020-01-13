Рестлер умер из-за полученной на ринге травмы

Мексиканский рестлер Хесус Альфонсо Эскобоза Уэрта, известный по прозвищу La Parka, умер из-за травмы, полученной во время боя в октябре 2019 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте промоушена Lucha Libre AAA, в котором выступал спортсмен.

Уэрта выпрыгнул из ринга, пытаясь провести прием, однако упал и ударился головой о металлическое ограждение. Рестлера доставили в больницу, врачи провели ему несколько операций, в том числе трепанацию черепа, однако спасти мексиканца не удалось. Он скончался в ночь на 12 января. Ему было 54 года.

Уэрта дебютировал в рестлинге в 1996 году, появившись в ринге под прозвищем Karis la Momia. Спортсмен стал одним из наиболее известных рестлеров в Мексике. На сайте Lucha Libre AAA он описан как идол и прирожденный лидер.

В мае 2019-го мексиканский рестлер Сезар Гонсалес скончался во время представления Lucha Libre AAA в Лондоне. Спортсмен проиграл сопернику под псевдонимом Серебряный Король, однако остался лежать на настиле. Судья и победитель не сразу поняли, что Гонсалесу стало плохо. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

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