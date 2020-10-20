В Совфеде оценили идею Минфина по снижению числа военных

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев оценил идею Министерства финансов России по снижению численности штата военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, комитет не поддерживает данное предложение. Он подчеркнул, что численность военнослужащих устанавливается президентом как верховным главнокомандующим исходя из комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Бондарев добавил, что в стране была сформирована устойчивая система комплектования, сбалансированная по количеству должностей, замещаемых военными и гражданским персоналом.

Глава комитета также заявил, что идея Минфина к прогнозируемому им экономическому эффекту не приведет.

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Ранее предложение ведомства по снижению численности штата военнослужащих возмутило руководство Минобороны. В заявлении министерства говорилось, что такие действия негативно повлияют на обороноспособность страны и дадут нулевую экономию. В военном ведомстве напомнили, что средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, а она, в свою очередь, сформирована исходя из «комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства».

Минфин в своем предложении отмечал, что план позволит ликвидировать 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач. Также предлагалось увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. Питание контрактников предложено обеспечивать только во время боевого дежурства и на полевых выходах.