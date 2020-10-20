Минобороны возмутилось идеей Минфина по снижению числа военных

Предложение Министерства финансов России по снижению численности штата военнослужащих возмутило руководство Минобороны. В заявлении, опубликованном в газете «Красная звезда», говорится, что такие действия негативно повлияют на обороноспособность страны и дадут нулевую экономию.

Военное ведомство направило в Совбез России отрицательный отзыв. В Минобороны напомнили, что средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность, а она, в свою очередь, сформирована исходя из «комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства».

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В материале отмечается, что в 2007-2012 годах переводить отдельные должности военнослужащих на гражданскую службу уже пытались. Однако такие действия привели «к многочисленным проблемным вопросам», которые влияли на боеспособность российских вооруженных сил, и показали свою неэффективность.

Необходимость содержания на должностях именно военнослужащих, подчеркнули в Минобороны, наглядно подтверждается во время боевых операций, учений и маневров.

Также ведомство раскритиковало идею установить максимальный размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении военных пенсий. В пресс-службе подчеркнули, что Минфин, по всей видимости, не понимает этого процесса.

Минфин в своем предложении отмечал, что план позволит ликвидировать 100 тысяч должностей, не связанных с выполнением боевых задач. Также предлагалось увеличить сроки носки вещевого имущества или заменить его выдачу денежной компенсацией. Питание контрактников предложено обеспечивать только во время боевого дежурства и на полевых выходах.