Су-34 потерпел крушение на Дальнем Востоке

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Минобороны России потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа, пишет РИА Новости.

Летчики успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в лесисто-равнинной местности во время планового учебно-тренировочного полета. На земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта.

Причины и обстоятельства аварии установит направленная на место крушения комиссия округа.

Ранее заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что Су-34 в стратосфере становится инертным. По его словам, на больших высотах, в отличие от малых и средних, «надо очень точно рассчитывать инерцию». «Но если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолет свалится с высоты», — сказал пилот.