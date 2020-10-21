Названа возможная причина крушения бомбардировщика Су-34 на Дальнем Востоке

Многофункциональный бомбардировщик Су-34 Минобороны России потерпел крушение в Хабаровском крае из-за неисправности воздушного судна. Возможную причину назвал РИА Новости источник в силовых структурах.

«Предварительная причина — отказ техники», — сказал собеседник агентства.

О крушении воздушного судна стало известно ранее, 21 октября. Летчики успели катапультироваться, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самолет упал в лесисто-равнинной местности во время планового учебно-тренировочного полета. На земле разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта.

В октябре заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что Су-34 в стратосфере становится инертным. По его словам, управляющим судном на больших высотах «надо очень точно рассчитывать инерцию». Если же «дать вправо или влево сверх определенной нормы», то впоследствии для маневрирования потребуются большие усилия, чтобы самолет не свалился с высоты.