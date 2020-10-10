Генерал рассказал о «сваливании с высоты» Су-34

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в стратосфере становится инертным, рассказал РИА Новости заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, на больших высотах, в отличие от малых и средних, «надо очень точно рассчитывать инерцию». «Но если дать вправо или влево сверх определенной нормы, то на выводе потребуются большие усилия, которых может не хватить, и самолет свалится с высоты», — сказал пилот.

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Таким образом генерал-майор прокомментировал сентябрьский ночной полет в нижнем слое стратосферы Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа, расположенной в Челябинской области, в ходе которого был ликвидирован условный враг.

В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 танкером Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».

В январе «Известия» сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии.