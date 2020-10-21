Киргизским коррупционерам дали 30 дней

Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров дал коррупционерам 30 дней, чтобы безвозмездно вернуть в казну нелегально полученные средства. Об этом сообщает издание «Кабар» со ссылкой на пресс-службу президента.

Лица, организовавшие преступные схемы и нажившиеся на простом народе, должны предоставить реальные сведения о фактах коррупции, заявил Жапаров.

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«Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну! Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и предоставьте сведения о своем скрытом имуществе и капиталах. Больше ничего не надо! Пока я даю вам время и возможность», — обратился он к народу.

Жапаров добавил, что в ближайшее время будет подготовлена правовая база для экономической амнистии и легализации денежных средств, движимого и недвижимого имущества.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Сторонники не прошедших избирательный барьер партий устроили массовые протесты. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительным.

Бывший депутат Садыр Жапаров стал премьер-министром. 15 октября ему перешли полномочия президента Сооронбая Жээнбекова, который покинул пост.