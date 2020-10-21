Европа созвала экстренную встречу из-за коронавируса

Председатель Евросовета (ЕС) Шарль Мишель принял решение провести экстренное совещание из-за распространения коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Европолитик пригласил европейских лидеров на неформальную видеоконференцию, которая запланирована на 29 октября. «Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом», — объяснил Мишель.

Ранее сообщалось, что первая страна в Европе — Испания — преодолела порог в один миллион заразившихся коронавирусом за все время. С таким показателем страна поднялась на шестую строчку в списке стран с наибольшим числом инфицированных граждан.

В конце сентября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что ситуация с коронавирусом в ряде стран Европы значительно ухудшилась. По ее словам, у Европы может быть последний шанс предотвратить вспышку, подобную весенней, поэтому нужно срочно принять противоэпидемические меры.

По данным на 21 октября, в мире насчитывается более 40,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,12 миллиона скончались, еще 27,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Аргентине.