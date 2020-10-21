В России предложили запретить рекламу в почтовых ящиках

Рекламные листовки могут запретить бросать в почтовые ящики россиян. Автор инициативы — депутат Госдумы Виктор Зубарев — уже направил соответствующее предложение главам Минцифры и Минстроя. Об этом пишут «Известия», располагающие копией документа.

В настоящее время россияне получают печатный «спам» через почтовые ящики. Из-за этого им бывает сложно найти нужное письмо или квитанции за коммунальные услуги. При этом формально любая компания вправе раскладывать свою рекламу по почтовым ящикам, рассказал изданию член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

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Почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам, пояснил депутат Зубарев. В то же время, подчеркнул он, в большинстве стран Европы и в США их запрещено использовать для распространения безадресной рекламы, так как ящики считаются неприкосновенной частной собственностью граждан.

Зубарев предложил внести изменения в законы «О почтовой связи» и «О рекламе» — прописать в них, что ящики — собственность россиян, и ограничить их использование. Также он счел необходимым ввести запрет на распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики.

Исключение должны составить социальная реклама, важные информационные сведения, газеты и журналы официальных СМИ, уточнил депутат. За противоправное использование ящиков Зубарев предложил предусмотреть административное наказание. Идею уже поддержали в Общественной палате РФ, «Деловой России» и общественном совете при министерстве строительства и ЖКХ.

Ранее, в сентябре, сообщалось о жителе Самары, который разместил на стене жилого дома больше сотни почтовых ящиков. Там он рассчитывает поселить стаи воробьев.

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