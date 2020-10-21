Хозяйка похоронила кошку и обнаружила ее дома живой

В США, штат Индиана, женщина похоронила свою кошку, а затем обнаружила ее дома живой. Об этом пишет Daily Mail.

63-летняя Шерил Шмидт обнаружила труп животного на обочине дорог. Женщина по какой-то причине подумала, что это ее семилетняя кошка Китти, и похоронила ее во дворе своего дома. Семья устроила прощальную церемонию, но оказалась сбитой с толку, увидев в окно живую и невредимую Китти, будто бы с недоумением наблюдающую за хозяевами.

Шерил с родными раскопала могилу и отнесла тело животного к ветеринару. Врач определил, что она похоронила сбитого машиной кролика, а не свою кошку. Женщина все-таки похоронила его у себя во дворе. Сын женщины счел историю забавной и рассказал о ней в социальных сетях.

В сентябре в кафедральном соборе английского города Или, графство Кембриджшир, прошла панихида по коту по кличке Гарфилд, живущего в местном супермаркете. На церемонию пришли около 450 любителей животных со своими питомцами. Помимо кошек и собак, Гарфилда поминали морские свинки, хорьки, различные птицы и даже ослик, а к соборным священникам во время панихиды присоединился пес по кличке Гонзо.