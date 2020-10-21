В России рассказали о «подмоченной репутации» «Панцирей» и С-300

Конфликты последних лет в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе «подмочили репутацию» зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 «Фаворит» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», пишет «Военно-промышленный курьер».

Газета рассказывает, что одну из ведущих ролей в конфликтах, проходящих в указанных регионах, играют ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА), которые способны действовать, в частности, в условиях, где нахождение человека нежелательно, например, при повышенной радиации.

Издание пишет, что в конфликте в Нагорном Карабахе одну из решающих ролей играет военная поддержка Азербайджана Турцией. «Армения могла бы ответить атаками ударных же БЛА, дабы уничтожить авиацию противника на аэродромах. Но таких дронов у Еревана нет, ибо их нет у РФ», — полагает газета.

Отмечается, что в конфликтах будущего особую актуальность приобретет тактика использования роя дронов, применение которой активно продвигается в Китае и США. Издание высказывает сомнения в том, что российские средства радиоэлектронной борьбы смогут уничтожать такие беспилотники, не будучи сами обнаружены потенциальным противником.

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В октябре военный эксперт Алексей Хлопотов, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что «в небе полностью господствуют беспилотники, и мы видим, что они подводят черту под использованием бронетехники».

В сентябре The Drive написало, что азербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Согласно данным издания, для этого использовались беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.

В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов «Панцирь-С1» российского производства, для чего, в частности, использовались Bayraktar TB2.