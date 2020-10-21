Глава СПЧ предложил студентам вместо смартфонов следить за пассажирами в Москве

Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил студентам вместо смартфонов следить за пассажирами в Москве. Он раскритиковал разработанную систему мониторинга пассажиропотока Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в беседе с РБК.

«Пассажиропоток можно считать методами и дешевле — студента поставить на входе, например. И так все входы на станции метро фиксируются, причем по времени. Зачем еще дополнительная информация? У меня вопросы технологические, к разработчикам данной системы. Чего они добьются? Какой ценой транспортная система будет работать эффективно? Людям надо рассказывать об этом», — возмутился Фадеев.

Также, по его словам, если при этом решать распознавать лица, то возникнет проблема, связанная с персональными данными. По его словам, если видеофиксацию установили бы на Лубянке, где находится здание ФСБ, то система «довольно скоро зафиксировала бы всех сотрудников службы безопасности».

Фадеев подчеркнул, что все базы данных в России «охраняются очень слабо». По его мнению, через месяц после установки системы «все сотрудники ФСБ, кроме тех, кто въезжает во внутренний двор», стали бы доступны любому желающему.

Так Фадеев прокомментировал новость о том, что, что власти Москвы решили следить за пассажирами через смартфоны. Для отслеживания граждан планируется закупить 220 аппаратно-программных комплексов и софт для них, ЦОДД потратит на мониторинг пассажиропотока с помощью смартфонов 155,2 миллиона рублей.