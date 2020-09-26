Глава Совета по правам человека высказался об идее ввести смертную казнь

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался об идее отменить в России смертную казнь. В разговоре с «Подъемом» он высказался против отмены моратория, его слова опубликованы в Telegram-канале издания.

«Лично я против смертной казни. Когда некоторым преступникам дают пожизненное заключение, как я понимаю, содержание там такое, что некоторые смертную казнь предпочли бы. Я не вижу необходимости отменять мораторий на смертную казнь», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ отметил, что пожизненное заключение — это тяжелое наказание. При этом люди, находящиеся в тюрьме, не представляют опасности для общества.

Вопрос об отмене моратория на смертную казнь встал на фоне двух убийств детей. 24 сентября в поселке Неклюдово Нижегородской области пропала девятилетняя девочка, вечером того же дня тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревается бывший сожитель ее матери.

15 сентября в Рыбинске Ярославской области были найдены мертвыми две девочки 8 и 13 лет. В убийстве заподозрили возлюбленного их матери. По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.