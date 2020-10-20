СПЧ забраковал законопроект о порядке изъятия детей из семьи

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) забраковал законопроекты по совершенствованию Семейного кодекса, подготовив по ним отрицательное заключение. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава совета Валерий Фадеев.

Он пояснил, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения. Однако, отметил глава СПЧ, в этом случае встает вопрос, «насколько глубоко общественные институты могут влезать в семью». При этом Фадеев согласился, что в центре обсуждения должны быть права ребенка

«Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — сказал он, указав на необходимость точно понимать, есть ли в конкретной семье опасность для ребенка или нет.

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению районного суда и при доказанной вине родителей, был внесен на рассмотрение Госдумы в июле. Необходимые поправки вносятся в Гражданский и Семейный кодексы. Согласно пояснительной записке, изъятие ребенка из семьи может использоваться как мера немедленного реагирования.