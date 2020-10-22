Кадыров показал необитаемую Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал необитаемую часть республики — Галанчожский район. Видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По словам Кадырова, с этим районом связано много исторических страниц региона. «Так получилось, что после печальных событий, связанных с выселением чеченцев в 1944 году, Галанчожский район стал абсолютно необитаемым», — отметил он.

Глава региона рассказал, что сейчас это место меняется на глазах — активно ведутся работы по строительству дорожной инфраструктуры. «Зная темпы Минавтодора, могу уверенно сказать, что все работы профильные службы закончат качественно и в сжатые сроки», — сообщил Кадыров, добавив, что скоро все желающие смогут проехать по асфальту до Кавказского хребта и насладиться нетронутой природой Нашхи.

Население покинуло Галанчожский район в период депортации чеченцев и ингушей в 1944 году, затем его расформировали. После реабилитации чеченскому народу запретили селиться в этой части республики. Район восстановили в составе Чечни в 2012 году, спустя два года была создана государственная комиссия по образованию Галанчожского муниципального района.