В Минздраве назвали риски проверки легких «на всякий случай»

Проверка легких при помощи компьютерной томографии без надобности и «на всякий случай» несет риски, потому что она не выявляет инфекцию и создает нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил эксперт Минздрава по лучевой и инструментальной диагностике Игорь Тюрин, передает агентство «Москва».

Тюрин назвал следующие показания для КТ: одышка и температура выше 39 градусов, а также симптомы респираторной вирусной инфекции и серьезные факторы риска в виде хронических болезней или выраженного избытка веса.

При этом даже если КТ не выявила изменения в легких, это не значит, что у пациента нет заражения – его может обнаружить только лабораторная диагностика, заявил эксперт. Минимальные отклонения могут возникать при любом другом респираторном заболевании.

Эксперт добавил, что проверка легких без показаний нагружает систему здравоохранения и мешает работать «всем без исключения». По его словам, во многих регионах России сегодня ажиотаж в диагностических отделениях. Тюрин напомнил, что КТ сопровождается высокой лучевой нагрузкой на пациента.

В августе бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко тоже заявил, что КТ дает высокую лучевую нагрузку на организм, поэтому ее надо делать только по назначению врача даже при положительном тесте на коронавирус. Он предостерег россиян от самостоятельного назначения себе процедуры и прохождения ее в частных клиниках.