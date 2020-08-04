Онищенко предупредил об опасности компьютерной томографии

Компьютерная томография (КТ) легких создает высокую лучевую нагрузку на организм, поэтому делать ее надо только по назначению врача, даже если тест на коронавирус дал положительный результат. Об этой опасности предупредил бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости.

По его словам, в среднем на одного больного COVID-19 приходится 2,5 КТ. «Есть эта нагрузка, и она очень высокая, надо с ней быть поосторожнее», — сказал Онищенко.

Он выразил надежду, что в будущем появятся другие, более безопасные способы диагностики. Медик предостерег россиян от самостоятельного назначения себе КТ и прохождения процедуры в частных клиниках.

По данным Роспотребнадзора, в период с марта по июнь в полтора раза выросла коллективная доза облучения в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Потенциально это может привести к радиационно-индуцированным заболеваниям.

Замдиректора по медицинской части Петербургского городского онкологического центра Виталий Егоренков отмечал, что компьютерная томография не будет провоцировать развитие рака, поскольку для диагностики коронавируса требуется меньшая лучевая нагрузка, чем для обычной КТ.