Мужчина умер в Турции в день своего рождения

Турист из Великобритании умер в день своего рождения во время отдыха в Турции. Об этом пишет Sabah.

По информации издания, 63-летний Джон Алан Рэй (John Alan Rae) отмечал праздник на курорте Бодрум в провинции Мугла. Во время купания в море в районе Кючюкбюка самочувствие мужчины резко ухудшилось.

Известно, что очевидцы оказали пострадавшему первую помощь и вызвали бригаду медиков. В результате отдыхающий был доставлен в одну из местных больниц, однако спасти его не удалось. Причина смерти на данный момент не установлена.

21 августа сообщалось, что турист из Швеции скончался во время отдыха в Анталье при загадочных обстоятельствах. Вечером мужчина отдыхал на вечеринке в гостинице, где употреблял алкогольные напитки, а затем отправился в номер, чтобы принять душ. Из комнаты, по словам родственников, он так и не вышел.