Украинский турист заразился коронавирусом в Турции и умер

Украинский турист заразился коронавирусом и умер во время отдыха в Турции. Об этом сообщает портал zhaj.ua.

О смерти украинца написала на своей странице в Facebook жительница города Виноградова Ирина Гуцул. По словам женщины, мужчина отдыхал на курорте вместе со своей женой и дочерью, сейчас его родственники ищут средства для транспортировки тела на родину.

Ранее стало известно, что власти Турции ввели повсеместные ограничения для всех жителей и туристов в качестве новой меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь каждый человек, находящийся на территории Турции, обязан надевать респираторную маску во всех без исключения общественных местах.

7 сентября сообщалось, что по меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом в Турции. Двое из них госпитализированы, остальные находятся на изоляции в гостиницах.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции за время пандемии коронавирусом заразились 282 тысячи человек, вылечились от заболевания — 252 тысячи, а скончались 6,7 тысячи челлвек.