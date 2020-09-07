Российские туристы в Турции заразились коронавирусом

В Турции по меньшей мере 12 российских туристов заразились коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов, передает ТАСС.

Два человека госпитализированы, остальные находятся на изоляции в гостиницах.

Ранее 7 сентября губернатор провинции Анталья в Турции Эрсин Языджи рассказал о зараженных коронавирусом туристах, которые прибыли из России. По его словам, у российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения. Всего более 336 тысяч россиян посетили провинцию после возобновления 10 августа прерванного из-за пандемии авиасообщения, уточнил он.

17 августа стало известно, что мэр турецкой Антальи Мухиттин Беджек заразился коронавирусом и оказался на изоляции в больнице. Тогда он призвал жителей города и туристов «соблюдать правила использования масок в общественных местах, гигиены и социального дистанцирования».