В российском городе нашли ультрадорогие скамейки

На площади Революции в российском городе Кинешме (Ивановская область) установили композицию из трех скамеек и мусорных урн совокупной стоимостью около 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает местное издание «Кинешмец.ru».

Как отмечает портал, стоимость каждой новой скамейки сопоставима с ценой иномарки — согласно представленной смете, она составляет 1,977 миллиона рублей. Лавки сделаны из клееной доски лиственницы второго класса, обработаны специальными средствами для сопротивления воздействию окружающей среды и антипожарными реагентами. Вес скамейки — 720 килограммов.

«Всего же установка трех скамеек вместе с 15 стальными урнами обошлась, к счастью, не местному бюджету, в 3,3 миллиона рублей. Что тут сказать? Гулять, так гулять, как говорится», — сказано в сообщении. В комментариях к заметке жители города возмутились стоимостью скамеек, а также выразили опасение, что ультрадорогие лавки могут быть испорчены вандалами. Некоторые, впрочем, нашли плюсы в новой композиции и сочли ее стоимость разумной.

В августе сотрудники одного из сел в Вологодской области провели торжественную церемонию открытия скамейки, присвоив ей статус арт-объекта. Лавочку установили напротив здания сельской администрации. На торжественном открытии присутствовали костюмированные аниматоры, музыкальные исполнители, а также глава села.

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