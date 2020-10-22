Голикова назвала способ избежать введения нерабочих дней весной

Россия могла бы избежать введения режима нерабочих дней весной, если бы имела полгода или год на подготовку к пандемии. Такой способ назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

«Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли», — сказала она.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о введении в стране режима нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. О его завершении глава государства сообщил 11 мая. Этот шаг глава государства назвал беспрецедентным.

Новые ограничительные меры из-за роста случаев заражения коронавирусом, в частности введение нерабочих дней, российские власти не планируют. Федеральные чиновники говорят, что это исключено.

В России за последние сутки выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 1 463 306 россиян. Из них 1 107 988 полностью выздоровели, еще 25 242 человека скончались.