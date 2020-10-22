В Ростовской области запустят два новых комплекса по переработке мусора

Два новых комплекса по переработке мусора запустят в Ростовской области до конца 2020 года. Об этом замглавы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Ялтырева сообщила ТАСС.

Межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы были созданы в Мясниковском районе области и в Волгодонске. Инвестиции в создание объектов составили 3,8 миллиарда рублей.

Отмечается. что комплексы по переработке отходов создаются также в Красносулинском, Миллеровском, Сальском и Морозовском районах и в Новочеркасске. Их строительство планируется завершить до конца 2022 года.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».

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