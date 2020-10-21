В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров

Власти Саратовской области закупили технику и оборудование для тушения лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

На закупку было направлено 75,2 миллиона рублей, они были выделены в рамках реализации национального проекта «Экология». Регион закупил в общей сумме 236 единиц техники и оборудования, в том числе бульдозер и моторные лодки.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него также входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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