Программу по улучшению воздуха в городах России предложили расширить

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету составить список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Предложенные населенные пункты могут войти в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», пишет ТАСС.

Поручение Абрамченко должно быть выполнено до 1 ноября. Чиновница обратила внимание, что речь идет о городских поселениях, «в которых необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха».

30 сентября стало известно, что власти Сахалинской области начнут извещать жителей региона о качестве воздуха.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».