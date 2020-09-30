Жителей Сахалина начнут извещать о качестве воздуха

Власти Сахалинской области совместно с Росгидрометом создадут систему информирования о качестве воздуха, открытую для населения. Об этом сообщил глава управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков, передает ТАСС.

Пешков анонсировал создание новой системы мониторинга качества атмосферного воздуха. «Мы планируем модернизировать свою систему и вместе с Сахалинской областью создать общедоступную для населения открытую систему информирования о качестве атмосферного воздуха с использованием федеральной территориальной сети и других источников», — подчеркнул он.

Отмечается, что ранее Сахалинская область расширила территорию действия системы мониторинга качества воздуха с двух до восьми районов. Мониторинг осуществляется при помощи системы «Безопасный город» по национальному проекту «Экология».

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».