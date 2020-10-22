Названо условие допуска зараженного коронавирусом Роналду к игре с «Барселоной»

Названо условие для допуска зараженного коронавирусом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду к матчу Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщает AS.

По информации источника, игрок должен сдать отрицательный тест за 24 часа до начала матча. Отмечается, что руководство туринцев уже уведомило Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отсутствии у португальца симптомов заболевания. Кроме того, у него ни разу не фиксировалась повышенная температура.

Ранее в четверг, 22 октября, Роналду сдал повторный положительный тест на коронавирус. Впервые заболевание у игрока обнаружили 13 октября. С того момента футболист находится на самоизоляции.

Встреча «Ювентуса» против «Барселоны» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов пройдет в Турине 28 октября. Обе команды в стартовых матчах турнира одержали победы.