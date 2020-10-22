Отказавшаяся от карантина Швеция столкнулась с новой проблемой

Швеция не в состоянии тратить слишком много денег из бюджета на поддержку экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Радикальная реформа шведского бюджета в середине 1990-х годов превратила дефицит в значительный профицит. Власти стали придерживаться высокой степени финансовой дисциплины. Издание отмечает, что это поставило страну в выгодное положение. Государственный долг Швеции, которая отказалась от карантина, останется в этом году на уровне 40 процентов ВВП.

Однако страна столкнулась с новой проблемой. Швеция может предоставить слишком мало стимулов, что негативно повлияет на восстановление экономики и удержит инфляцию на более низком уровне в течение долгого времени, уверены эксперты.

В августе правительство Швеции прогнозировало сокращение ВВП по итогам года на 4,6 процента (в мае ожидалось падение на семь процентов). В следующем году, согласно прогнозам, экономика вырастет на 4,1 процента. По данным Bloomberg, более двух третей компаний, включенных в индекс OMX Stockholm 30 (ключевой фондовый индекс Швеции), получили лучшую прибыль за прошлый квартал, чем ожидалось.