Перу отказалось от вакцины от коронавируса после смерти добровольца

Правительство Перу отказалось от вакцины от коронавируса, которая разрабатывается британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, после смерти одного из добровольцев, участвовавших в испытаниях. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, правительство не будет подписывать соглашение с AstraZeneca из-за недостатка информации о клинических испытаниях. Там также напомнили о смерти одного из участников испытаний. «Все страны готовы идти на определенный риск с вакциной, но не на большой риск», — заявил министр здравоохранения Перу Пилар Массетти.

21 октября Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии сообщило о смерти 28-летнего участника тестов «в результате осложнений COVID-19». Позднее стало известно, что мужчина в рамках испытаний получал не препарат, а плацебо. После смерти добровольца испытание вакцины решили продолжить.

В общей сложности в Бразилии восемь тысяч человек принимают участие в международной программе исследований препарата компании AstraZeneca. Из них только половина получает реальную вакцину.