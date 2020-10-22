Виторган высказался о драке с Богомоловым и расставании с Собчак

Российский актер Максим Виторган высказался о драке с режиссером Константином Богомоловым из-за журналистки Ксении Собчак. Запись интервью с участием артиста опубликована на YouTube-канале «В дебри».

Виторган признался, что не хочет говорить о конфликте с режиссером, за которого вышла замуж его бывшая жена. «Я не ехал ни в какую "Кофеманию" на встречу с Богомоловым», — заявил он.

Актер также порассуждал о расставании с Собчак. Он отметил, что экс-супруга в отличие от него является очень социальным человеком. «Нашли ли мы в этом смысле какую-то середину? Какую-то, наверное, нашли. Но это серьезно сказалось на нашей жизни и на наших отношениях. Но мне бы не очень хотелось на эту тему говорить», — сказал артист.

О конфликте Богомолова и Виторгана стало известно в январе 2019 года. Сообщалось, что Ксения Собчак приехала в ресторан вместе с режиссером. После появления ее мужа Максима Виторгана между мужчинами началась потасовка. Позднее Богомолов рассказал, что получил перелом носа в двух местах и смещение костей черепа.