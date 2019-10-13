Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Актер Максим Виторган прокомментировал свадьбу бывшей жены Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Его интервью в программе «На троих» опубликовано на YouTube-канале RTVI.

Отвечая на вопрос об отношении к торжеству, актер подчеркнул, что не хочет становиться еще одним «комментатором» свадьбы бывшей супруги, так как их и так «хватает». «Я был на свадьбе Собчак, на одной из. У меня есть к этому свое отношение, оно осталось со мной, а Ксения пошла жить дальше», — заявил Виторган.

Кроме того, актер опроверг информацию о том, что он смеялся над церемонией Собчак и Богомолова. Он пояснил, что высказал свое мнение про состоявшийся на следующий день после свадьбы парад ЖКХ.

В сентябре Собчак заявила, что сейчас она и Виторган воспитывают сына Платона вместе, и назвала это «здоровой ситуацией». Однако она высказала опасения, что такое согласие не будет длиться долго.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Молодожены добрались до места регистрации на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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