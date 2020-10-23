Назван срок устаревания смартфонов Huawei

Смартфоны Huawei сохраняют максимальную производительность на протяжении как минимум трех лет. Об этом в ходе презентации флагманов Mate 40, запись которой доступна на YouTube, сообщил топ-менеджер компании Ричард Ю (Richard Yu).

Наибольшее сохранение производительности компонентов смартфонов Ю назвал следствием внедрения чипов нового поколения Kirin 9000. В этом случае сроки жизни и устаревания устройств увеличиваются. Топ-менеджер Huawei отметил, что вышедшие на базе Kirin 9000 смартфоны серии Mate 40 будут сохранять производительность минимум три года. По подсчетам специалистов, после 36 месяцев эксплуатации снижение мощности девайсов составит всего 2,5 процента.

Ричард Ю обратил внимание, что производительность выпущенного ранее Huawei Mate 20 снизилась на 5 процентов за 18 месяцев эксплуатации. Представленный вместе с новыми смартфонами процессор Kirin 9000 создан по пятинанометровому техпроцессу, имеет 15,3 миллиарда транзисторов, трехъядерный сопроцессор NPU для нейросетей и модем Balong для работы с 5G.

Huawei представила линейку смартфонов Mate 40 на мероприятии 23 октября. Флагманские аппараты серии — Mate 40 Pro и 40 Pro+ — получили 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой отображения картинки 90 герц, до 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, камеры на три и четыре объектива. Стоимость гаджетов начинается с 900 евро.