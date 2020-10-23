Кремль пояснил участие Путина в отправке Навального в Германию

Участие президента России Владимира Путина в отправке Алексея Навального на лечение в Германию заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 23 октября.

Песков подчеркнул, что речь идет именно о разрешении покинуть РФ. «А разрешение на отправление больного, разрешение на перевозку и так далее — это все не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей», — заключил Песков.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что дал поручение Генпрокуратуре отпустить Алексея Навального в Германию, так как у оппозиционера были ограничения на выезд из России. Они связаны с судебным следствием и уголовным делом в отношении Навального.