Вторая волна коронавируса подкосила экономику Европы

Индекс деловой активности (PMI) в еврозоне упал до четырехмесячного минимума в октябре, говорится в исследовании Markit Economics. Экономику Европы подкосила вторая волна коронавируса.

Показатели деловой активности снизились в октябре до 49,4 пункта с сентябрьских 50,4 пункта. Индекс в области промышленного производства вырос с 53,7 до 54,4. Показатели активности в сфере услуг еврозоны в октябре составили 46,2 пункта против 48 пунктов в сентябре.

PMI сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, упал до четырехмесячного минимума (с 50,6 до 48,9 пункта). При этом индекс промышленного производства вырос до максимума за два с половиной года (с 56,4 до 58 пунктов). Эксперты ожидали снижения показателя до 55,1 пункта.

Более половины европейских компаний малого и среднего бизнеса говорят, что в следующем году им грозит банкротство из-за пандемии коронавируса, если их доходы не начнут расти. Пандемия сильно ударила по европейским фирмам, 70 процентов сообщили о снижении доходов.