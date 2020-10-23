Роман о притворявшейся мужчиной женщине получил российскую премию

Литературная премия «Ясная Поляна» назвала имена лауреатов. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В категории «Современная русская проза» в финал вышли шесть книг: «Собиратель рая» Евгения Чижова, «Не кормите и не трогайте пеликанов» Андрея Аствацатурова, «Весна народов: русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой» Сергея Белякова, «Чуров и Чурбанов» Ксении Букши, «Сияние ''жеможаха''» Софии Синицкой и «Возвращение в Острог» Саши Филипенко.

Лучшим произведением в этой номинации признали роман Евгения Чижова «Собиратель рая». Победитель получит три миллиона рублей.

Лауреатом в номинации «Иностранная литература» названа британская писательница Патрисия Данкер, чей роман «Джеймс Миранда Барри» вышел на русском языке в переводе Александры Борисенко и Виктора Сонькина. Переводчики разделят приз с писателем. В романе рассказывается о женщине, которая в юности при поддержке семьи решила выдавать себя за мужчину, чтобы окончить университет и сделать карьеру врача.

Событием года названа книга Олега Павлова «Отсчет времени обратный». В номинации «Выбор читателей» победил Саша Филипенко с романом «Возвращение в Острог».

Премия «Ясная Поляна» была учреждена Музеем-усадьбой Льва Толстого при поддержке компании Samsung Electronics в 2003 году. Председателем жюри является советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллиона рублей.