Российский боец UFC рассказала о самых диких предложениях фанатов

РРоссийская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа, также имеющая грузинское гражданство, рассказала о самых диких предложениях фанатов. Ее слова приводит Sport24.

«"Врежь мне в одно место", — писали и даже предлагали заплатить за это. Думала: что с вами не так, пацаны? Стараюсь такое не читать, потому что это пугает», — заявила Джоджуа. Она добавила, что старается реже пользоваться соцсетями, так как там часто попадаются неадекватные люди.

В данный момент Джоджуа готовится к поединку с американкой Мирандой Маверик на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Они подерутся 24 октября на острове Яс. Возглавит вечер поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

На счету 25-летней россиянки 11 боев по правилам ММА, в которых она одержала восемь побед и трижды проиграла. В активе 23-летней Маверик семь побед и два поражения.

Последний бой Джоджуа провела 16 июля, когда одержала победу над румынкой Дианой Белбитой на турнире UFC Fight Night. Россиянка взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя).

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



