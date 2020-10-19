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Российская девушка-боец UFC застряла в Каире перед вылетом на бой

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Лиан Джоджуа
Лиан Джоджуа
Фото: @likajojua

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа, также имеющая грузинское гражданство, рассказала, что застряла в аэропорту Каира на 12 часов перед вылетом в Абу-Даби на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Ее слова приводит ТАСС.

«Спали прямо на креслах, у меня еще началась сгонка веса, было неприятно», — заявила спортсменка. Она добавила, что у нее хотели забрать паспорт, но она не отдала документы. Джоджуа не уточнила причину задержки рейса.

Джоджуа готовится к поединку с американкой Мирандой Маверик. Они подерутся 24 октября на острове Яс. Возглавит вечер поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

В послужном списке 25-летней россиянки 11 боев по правилам ММА: восемь побед и три поражения. В активе 23-летней Маверик девять поединков в смешанных единоборствах: семь побед и два поражения.

Последний боя Джоджуа провела 16 июля, когда одержала победу над румынкой Дианой Белбитой на турнире UFC Fight Night. Россиянка взяла соперницу на болевой прием (рычаг локтя).

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