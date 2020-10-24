Россиянин получил миллион долларов в НХЛ и потерял желание ехать на родину

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Илья Любушкин прокомментировал условия своего нового контракта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Любушкин, который получил годовой контракт с зарплатой в миллион долларов, назвал это шагом вперед и подчеркнул, что потерял желание ехать на родину. «В Россию возвращаться не хочется, а в НХЛ я принадлежу "Аризоне"», — заметил игрок.

Также Любушкин заявил, что думал об обмене в другой клуб и общался по этому поводу с агентом, но в итоге решил остаться в «Аризоне». «Уверен в своих силах», — заверил спортсмен.

26-летний Любушкин выступает за «Аризону» с 2018 года. С 2014 года он периодически вызывается в сборную России. В разные сезоны он принимал участие в матчах Еврохоккейтура.

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