Глава «Роскосмоса» уволил чиновника космодрома Восточный

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации.
В пресс-службе также сообщили, что Рогозин объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.
Это произошло после того, как стало известно об аресте руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова. Он будет находиться под стражей до 22 декабря. Арест связан с обвинением в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями.