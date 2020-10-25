Алиев сообщил о переходе под контроль Азербайджана более 100 населенных пунктов

С начала конфликта в Нагорном Карабахе под контроль Азербайджана перешли более 100 населенных пунктов. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«За этот период более 100 населенных пунктов — города, села — было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана», — сказал глава государства на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.

По его словам, азербайджанские войска взяли под контроль большую часть Кельбеджарского района.

Алиев также заявил, что страны, желающие прекращения огня в Нагорном Карабахе, должны надавить на Армению. «Премьер-министр Армении должен выступить с заявлением о том, что его страна покинет оккупированные территории. Мы такого заявления не слышали. Наоборот, он говорит о самоопределении народов и фактически уничтожил переговорный процесс», — добавил он.

22 октября президент Азербайджана сообщил, что вооруженные силы страны получили контроль над границей с Ираном в ходе боев в Нагорном Карабахе. По его словам, это произошло после «освобождения» населенного пункта Агбенд.

Бои в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Спустя две недели, после многочасовых переговоров глав МИД в Москве, было объявлено перемирие в гуманитарных целях, однако военные действия продолжаются.